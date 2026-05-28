Concert d’été SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste
Concert d’été SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste vendredi 12 juin 2026.
Saint-Laurent-de-Neste
Concert d’été
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Eglise Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Le Foyer Rural de St Laurent de Neste vous invite à un concert d ‘été, réunissant le chœur mixte adultes et jeunes du Foyer de Saint Laurent- de -Neste , ainsi que le chœur mixte adultes ,chœur de femmes et jeunes du Centre Culturel de Bagnères- de- Bigorre.
Sous la direction de Cyril Cieutat, les choristes vous proposeront un programme varié de chants , plein d’émotions et de couleurs , idéal pour célébrer le début de l ‘été . RDV à l’église de St-Laurent.
Un beau rendez-vous à ne pas manquer, en famille ou entre amis !
Entrée libre, participation appréciée.
.
SAINT-LAURENT-DE-NESTE Eglise Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie foyerrural65150.bureau@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Foyer Rural de St Laurent de Neste invites you to a summer concert, featuring the mixed adult and youth choirs of the Foyer de Saint Laurent- de -Neste, and the mixed adult, women’s and youth choirs of the Centre Culturel de Bagnères- de- Bigorre.
Under the direction of Cyril Cieutat, the choristers will offer a varied program of songs, full of emotion and color, ideal for celebrating the start of summer. See you at St-Laurent church.
A not-to-be-missed event, with family or friends!
Admission free, participation appreciated.
L’événement Concert d’été Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-05-25 par OT de Neste-Barousse|CDT65
À voir aussi à Saint-Laurent-de-Neste (Hautes-Pyrénées)
- Atelier portage physiologique SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 28 mai 2026
- Créer une boîte SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 28 mai 2026
- Soirée jeux ! SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 30 mai 2026
- Ciné atelier SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 30 mai 2026
- LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste 30 mai 2026