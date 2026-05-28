Concert d’été SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Laurent-de-Neste

Concert d’été

SAINT-LAURENT-DE-NESTE Eglise Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Le Foyer Rural de St Laurent de Neste vous invite à un concert d ‘été, réunissant le chœur mixte adultes et jeunes du Foyer de Saint Laurent- de -Neste , ainsi que le chœur mixte adultes ,chœur de femmes et jeunes du Centre Culturel de Bagnères- de- Bigorre.

Sous la direction de Cyril Cieutat, les choristes vous proposeront un programme varié de chants , plein d’émotions et de couleurs , idéal pour célébrer le début de l ‘été . RDV à l’église de St-Laurent.

Un beau rendez-vous à ne pas manquer, en famille ou entre amis !

Entrée libre, participation appréciée.

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SAINT-LAURENT-DE-NESTE Eglise Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie foyerrural65150.bureau@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de St Laurent de Neste invites you to a summer concert, featuring the mixed adult and youth choirs of the Foyer de Saint Laurent- de -Neste, and the mixed adult, women’s and youth choirs of the Centre Culturel de Bagnères- de- Bigorre.

Under the direction of Cyril Cieutat, the choristers will offer a varied program of songs, full of emotion and color, ideal for celebrating the start of summer. See you at St-Laurent church.

A not-to-be-missed event, with family or friends!

Admission free, participation appreciated.

L’événement Concert d’été Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-05-25 par OT de Neste-Barousse|CDT65