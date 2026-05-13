ATELIER DES SAVEURS DE LA CUISINE ROMAINE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL Saint-Bertrand-de-Comminges
ATELIER DES SAVEURS DE LA CUISINE ROMAINE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL Saint-Bertrand-de-Comminges samedi 22 août 2026.
Saint-Bertrand-de-Comminges
ATELIER DES SAVEURS DE LA CUISINE ROMAINE
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL 40 Rue Victor Cazes Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Silvia, cuisinière gallo-romaine, nous parle de saveurs, de goûts, d’épices et d’aromates, de savoir-faire, mais aussi de diététique, de voyage, de religion, de saison, de convivialité, de plaisir, de partage et de bien autres choses encore…
L’atelier des saveurs nous ramènera dans les cuisines de l’Antiquité, au temps des Gallo-romains. Vous serez plongés dans des odeurs de cuisines exotiques et méditerranéennes. Vous serez surpris par les textures des préparations les patinae, les minutales…. Vous apprendrez à associer les épices, les aromates et autres condiments qui enchantaient les palais des Gallo-romains.
Et si vous êtes curieux, vous pourrez goûter quelques gourmandises. .
MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DÉPARTEMENTAL 40 Rue Victor Cazes Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 88 31 79 musee-archeologique@cd31.fr
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English :
Silvia, a Gallo-Roman cook, talks about flavours, tastes, spices and herbs, know-how, but also dietetics, travel, religion, seasons, conviviality, pleasure, sharing and much more?
L’événement ATELIER DES SAVEURS DE LA CUISINE ROMAINE Saint-Bertrand-de-Comminges a été mis à jour le 2026-05-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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