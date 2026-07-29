Informations pratiques

Amilly

Atelier des Vacances

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Atelier des Vacances

En réalisant vos propres pochoirs, créez des compositions colorées reproductibles à l’infini avec notre risographe !

Atelier gratuit sur réservation. Nombre de places limité à 10 participant.e.s.

Dès 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés. .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr

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English :

Holiday Workshop

L’événement Atelier des Vacances Amilly a été mis à jour le 2026-07-26 par OT MONTARGIS