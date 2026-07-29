Atelier des Vacances Amilly
mercredi 19 août 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Atelier des Vacances
234 Rue des Ponts Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Atelier des Vacances
En réalisant vos propres pochoirs, créez des compositions colorées reproductibles à l’infini avec notre risographe !
Atelier gratuit sur réservation. Nombre de places limité à 10 participant.e.s.
Dès 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés. .
234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr
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English :
Holiday Workshop
L’événement Atelier des Vacances Amilly a été mis à jour le 2026-07-26 par OT MONTARGIS
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