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Atelier des Vacances Amilly

mercredi 19 août 2026 · Amilly

Atelier des Vacances Amilly

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
234 Rue des Ponts
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif

Amilly

Atelier des Vacances

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Atelier des Vacances
En réalisant vos propres pochoirs, créez des compositions colorées reproductibles à l’infini avec notre risographe !
Atelier gratuit sur réservation. Nombre de places limité à 10 participant.e.s.
Dès 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés.   .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50  contact-tanneries@amilly45.fr

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English :

Holiday Workshop

L’événement Atelier des Vacances Amilly a été mis à jour le 2026-07-26 par OT MONTARGIS

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