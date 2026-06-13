Amilly

Atelier des vacances maquettes imaginaires

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 11:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Atelier des vacances maquettes imaginaires

En s’inspirant des formes colorées et géométriques de l’exposition, réalisez une maquette en bois à l’image d’un petit monde imaginaire.

Dès 5 ans. Les enfants doivent être accompagnés.

Atelier gratuit sur réservation (avant le 21 juillet). .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire contact-tanneries@amilly45.fr

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English :

Holiday Workshop: Imaginary Models

L’événement Atelier des vacances maquettes imaginaires Amilly a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS