Informations pratiques

Aix-les-Bains

Atelier des vacances pour enfants Fleurs précieuses du casino

RDV devant le Casino Grand Cercle muni d’un billet 200 rue du Casino Aix-les-Bains Savoie

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

par enfant (5 à 12 ans), accompagné d’un adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-28

Venez découvrir les décors somptueux du hall du Casino, monument emblématique d’Aix et des villes d’eaux en général.

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RDV devant le Casino Grand Cercle muni d’un billet 200 rue du Casino Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 88 68 00 accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com

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English :

Come discover the sumptuous decor of the Casino lobby, an iconic landmark of Aix and of spa towns in general.

L’événement Atelier des vacances pour enfants Fleurs précieuses du casino Aix-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes