Atelier des vacances pour enfants Fleurs précieuses du casino RDV devant le Casino Grand Cercle muni d’un billet Aix-les-Bains
mercredi 21 octobre 2026 · RDV devant le Casino Grand Cercle muni d'un billet · Aix-les-Bains
Informations pratiques
Aix-les-Bains
Atelier des vacances pour enfants Fleurs précieuses du casino
RDV devant le Casino Grand Cercle muni d’un billet 200 rue du Casino Aix-les-Bains Savoie
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
par enfant (5 à 12 ans), accompagné d’un adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21 2026-10-28
Venez découvrir les décors somptueux du hall du Casino, monument emblématique d’Aix et des villes d’eaux en général.
.
RDV devant le Casino Grand Cercle muni d’un billet 200 rue du Casino Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 88 68 00 accueil@aixlesbains-rivieradesalpes.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the sumptuous decor of the Casino lobby, an iconic landmark of Aix and of spa towns in general.
L’événement Atelier des vacances pour enfants Fleurs précieuses du casino Aix-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes
À voir aussi à Aix-les-Bains (Savoie)
- Festival Musilac Esplanade du lac Aix-les-Bains 9 juillet 2026
- Gospelcation Workshop Gospel Église Saint-Swithun Aix-les-Bains 27 juillet 2026
- XLB FESTIVAL Casino Grand Cercle Aix-les-Bains 7 août 2026
- Dragon Boat Festival Aix-les-Bains 24 août 2026
- Un lac à découvrir, Aqualis, Aix-les-Bains 19 septembre 2026