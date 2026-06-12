Amilly

Atelier des vacances Tampons

234 Rue des Ponts Amilly Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Atelier des vacances Tampons

Découvrez différentes techniques pour créer un tampon (caoutchouc, gomme ou pomme de terre) et imprimez des compositions colorées uniques.

Dès 5 ans, les enfants doivent être accompagnés.

Atelier gratuit sur réservation. .

234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr

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English :

Holiday Workshop: Stamps

L’événement Atelier des vacances Tampons Amilly a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS