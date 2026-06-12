Atelier des vacances Tampons Amilly
Atelier des vacances Tampons Amilly mercredi 8 juillet 2026.
Amilly
Atelier des vacances Tampons
234 Rue des Ponts Amilly Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Atelier des vacances Tampons
Découvrez différentes techniques pour créer un tampon (caoutchouc, gomme ou pomme de terre) et imprimez des compositions colorées uniques.
Dès 5 ans, les enfants doivent être accompagnés.
Atelier gratuit sur réservation. .
234 Rue des Ponts Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 85 28 50 contact-tanneries@amilly45.fr
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English :
Holiday Workshop: Stamps
L’événement Atelier des vacances Tampons Amilly a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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