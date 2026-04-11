Atelier design graphique à la médiathèque Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Atelier design graphique à la médiathèque

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-04-14 09:30:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Vous aimez dessiner, peindre, créer des images ? Venez aider à réaliser le graphisme du prochain dépliant de l’Autre Programme (festival jeune public proposé par la CCBPAM) !

Si le temps s’y prête, l’atelier permettra d’explorer la technique du cyanotype (procédé de développement photographique). Si le temps est à la pluie, l’atelier de cyanotypes sera remplacé par des monotypes (technique d’impression).

Une exposition des œuvres des participants aura lieu du 17 avril au 7 mai à la Médiathèque Yvon Tondon.

Présence sur les deux journées obligatoire

Gratuit sur inscription au 03 83 84 09 09

Atelier de 8 à 14 ansEnfants

0 .

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

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English :

Do you like to draw, paint or create images? Come and help design the next brochure for the Autre Programme (a festival for young audiences organized by the CCBPAM)!

Weather permitting, the workshop will explore the cyanotype technique (a photographic development process). If the weather turns rainy, the cyanotype workshop will be replaced by monotypes (a printing technique).

An exhibition of participants’ work will run from April 17 to May 7 at the Médiathèque Yvon Tondon.

Must be present on both days

Free with registration on 03 83 84 09 09

Workshop ages 8 to 14

L’événement Atelier design graphique à la médiathèque Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-07 par OT PONT A MOUSSON