Atelier design graphique à la médiathèque Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson
Atelier design graphique à la médiathèque Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson mardi 14 avril 2026.
Pont-à-Mousson
Atelier design graphique à la médiathèque
Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-04-14 09:30:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-14
Vous aimez dessiner, peindre, créer des images ? Venez aider à réaliser le graphisme du prochain dépliant de l’Autre Programme (festival jeune public proposé par la CCBPAM) !
Si le temps s’y prête, l’atelier permettra d’explorer la technique du cyanotype (procédé de développement photographique). Si le temps est à la pluie, l’atelier de cyanotypes sera remplacé par des monotypes (technique d’impression).
Une exposition des œuvres des participants aura lieu du 17 avril au 7 mai à la Médiathèque Yvon Tondon.
Présence sur les deux journées obligatoire
Gratuit sur inscription au 03 83 84 09 09
Atelier de 8 à 14 ansEnfants
0 .
Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr
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English :
Do you like to draw, paint or create images? Come and help design the next brochure for the Autre Programme (a festival for young audiences organized by the CCBPAM)!
Weather permitting, the workshop will explore the cyanotype technique (a photographic development process). If the weather turns rainy, the cyanotype workshop will be replaced by monotypes (a printing technique).
An exhibition of participants’ work will run from April 17 to May 7 at the Médiathèque Yvon Tondon.
Must be present on both days
Free with registration on 03 83 84 09 09
Workshop ages 8 to 14
L’événement Atelier design graphique à la médiathèque Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-07 par OT PONT A MOUSSON
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