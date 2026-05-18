Les jacinthes ne fleurissent pas dans le désert Rencontre avec Franck Gérard et lecture de Clotilde Hesme Médiathèque Yvon Tondon Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Les jacinthes ne fleurissent pas dans le désert Rencontre avec Franck Gérard et lecture de Clotilde Hesme

Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 15:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Une rencontre d’exception consacré au 1er roman de Franck Gérard et un temps d’échange entrelacé des lectures de la comédienne Clotilde Hesme, autour du périple de deux enfants du Darfour.

Darfour, 1998. Omanda a neuf ans. Dans son village Hashaba, les mandas veillent sur sa famille depuis des siècles, du haut de la montagne Ha Mara. Comme son père et son grand-père, il sera éleveur de chèvres.

Mais le destin en décide autrement lorsqu’au milieu d’une douce nuit, en 2003, surviennent les Janjawids. La milice violente et massacre hommes, femmes et enfants.

Pour Omanda et son ami Jassim, qui ont réussi à s’échapper, c’est le début d’un long exil qui les mènera au Tchad, puis en Libye, en empruntant des chemins toujours plus dangereux.

Sélection prix Hors Concours 2026Tout public

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Médiathèque Yvon Tondon 4 rue de l’Institut Joseph Magot Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 84 09 09 mediatheque@ccbpam.fr

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English :

An exceptional meeting devoted to Franck Gérard’s 1st novel, and a time of exchange interlaced with readings by actress Clotilde Hesme, around the journey of two children from Darfur.

Darfur, 1998. Omanda is nine years old. In her village of Hashaba, the mandas have watched over her family for centuries from the top of the Ha Mara mountain. Like his father and grandfather, he will be a goat herder.

But fate decided otherwise when, in the middle of a mild night in 2003, the Janjaweed arrived. The militia violently massacred men, women and children.

For Omanda and his friend Jassim, who had managed to escape, it was the start of a long exile that took them to Chad, then Libya, taking ever more dangerous routes.

Hors Concours 2026 prize selection

L’événement Les jacinthes ne fleurissent pas dans le désert Rencontre avec Franck Gérard et lecture de Clotilde Hesme Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-05-18 par OT PONT A MOUSSON