Fête de la Moto Pont-à-Mousson
Fête de la Moto Pont-à-Mousson samedi 6 juin 2026.
Pont-à-Mousson
Fête de la Moto
138 Impasse Jean Lamour Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-07 20:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Fête de la Moto 4è édition le plus gros évènement moto de la région revient !
Au programme tout le week-end
– DJ set non-stop by Gregg
– Moto Show & animations
– Tombola
– Restauration
– Espace neuf et occasion
– Mécanique et passage au banc
– Marchands et exposants
Ouverture officielle du musée de la moto, et invité exceptionnel surprise !Tout public
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138 Impasse Jean Lamour Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 82 55 17 60
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English :
Fête de la Moto 4th edition: the region’s biggest motorcycle event returns!
On the program all weekend
– Non-stop DJ set by Gregg
– Moto Show & entertainment
– Tombola
– Catering
– New and used space
– Mechanics and bench testing
– Traders and exhibitors
Official opening of the motorcycle museum, with a special surprise guest!
L’événement Fête de la Moto Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-10 par OT PONT A MOUSSON
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