Pont-à-Mousson

Fête de la Moto

138 Impasse Jean Lamour Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-07 20:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Fête de la Moto 4è édition le plus gros évènement moto de la région revient !

Au programme tout le week-end

– DJ set non-stop by Gregg

– Moto Show & animations

– Tombola

– Restauration

– Espace neuf et occasion

– Mécanique et passage au banc

– Marchands et exposants

Ouverture officielle du musée de la moto, et invité exceptionnel surprise !Tout public

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138 Impasse Jean Lamour Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 82 55 17 60

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English :

Fête de la Moto 4th edition: the region’s biggest motorcycle event returns!

On the program all weekend

– Non-stop DJ set by Gregg

– Moto Show & entertainment

– Tombola

– Catering

– New and used space

– Mechanics and bench testing

– Traders and exhibitors

Official opening of the motorcycle museum, with a special surprise guest!

L’événement Fête de la Moto Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-10 par OT PONT A MOUSSON