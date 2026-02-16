Atelier Dessin à la plume et au brou de noix L’Etabli Neuvic

Atelier Dessin à la plume et au brou de noix

L’Etabli 4 avenue du Général de Gaulle Neuvic Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Que vous soyez débutant ou expérimenté, venez découvrir une manière de dessiner avec de l’encre naturelle et à l’aide d’une plume de calligraphie.

15h-17h à l’Établi, 4 Av. Général de Gaulle

Tarif 25 €, matériel fourni

Sur réservation

L’Établi des Compagnons de l’Imaginaire 06 72 84 70 86

Que vous soyez débutant ou expérimenté, venez découvrir une manière de dessiner avec de l’encre naturelle et à l’aide d’une plume de calligraphie.

Technique accessible de 9 à 99 ans.

Plusieurs sujets sont proposés en début de séance mais vous pouvez aussi venir avec votre idée personnelle.

15h-17h à l’Établi, 4 Av. Général de Gaulle

Tarif 25 €, matériel fourni

Sur réservation

L’Établi des Compagnons de l’Imaginaire 06 72 84 70 86 .

L’Etabli 4 avenue du Général de Gaulle Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 84 70 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Dessin à la plume et au brou de noix

Whether you’re a beginner or an expert, come and discover a way of drawing with natural ink and a calligraphy pen.

2pm-4pm at l’Établi, 4 Av. Général de Gaulle

Price: ?25, materials supplied

On reservation

L?Établi des Compagnons de l?Imaginaire 06 72 84 70 86

L’événement Atelier Dessin à la plume et au brou de noix Neuvic a été mis à jour le 2026-02-13 par Vallée de l’Isle en Périgord