Atelier dessin dans les collections permanentes du musée Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay

Parthenay

Atelier dessin dans les collections permanentes du musée

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 15:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Avec un professeur de l’École d’arts plastiques de Parthenay-Gâtine, (re)découvrez les oeuvres du musée en les dessinant.

Atelier adapté à un public adulte débutant.

Matériel fourni par le musée. .

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@parthenay.fr

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English : Atelier dessin dans les collections permanentes du musée

L’événement Atelier dessin dans les collections permanentes du musée Parthenay a été mis à jour le 2026-04-18 par CC Parthenay Gâtine