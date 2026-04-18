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Atelier dessin dans les collections permanentes du musée Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay

Atelier dessin dans les collections permanentes du musée Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay

Atelier dessin dans les collections permanentes du musée Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay samedi 5 septembre 2026.

Lieu : Musée d'Art et d'Histoire de Parthenay

Adresse : 1 Rue de la Vau Saint-Jacques

Ville : 79200 Parthenay

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 5 septembre 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit

Parthenay

Atelier dessin dans les collections permanentes du musée

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Avec un professeur de l’École d’arts plastiques de Parthenay-Gâtine, (re)découvrez les oeuvres du musée en les dessinant.

Atelier adapté à un public adulte débutant.
Matériel fourni par le musée.   .

Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27  musee@parthenay.fr

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English : Atelier dessin dans les collections permanentes du musée

L’événement Atelier dessin dans les collections permanentes du musée Parthenay a été mis à jour le 2026-04-18 par CC Parthenay Gâtine

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