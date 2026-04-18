Atelier dessin dans les collections permanentes du musée Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay
Atelier dessin dans les collections permanentes du musée Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay Parthenay samedi 5 septembre 2026.
Parthenay
Atelier dessin dans les collections permanentes du musée
Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 15:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Avec un professeur de l’École d’arts plastiques de Parthenay-Gâtine, (re)découvrez les oeuvres du musée en les dessinant.
Atelier adapté à un public adulte débutant.
Matériel fourni par le musée. .
Musée d’Art et d’Histoire de Parthenay 1 Rue de la Vau Saint-Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 27 musee@parthenay.fr
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English : Atelier dessin dans les collections permanentes du musée
L’événement Atelier dessin dans les collections permanentes du musée Parthenay a été mis à jour le 2026-04-18 par CC Parthenay Gâtine
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