Atelier dessin Le Hangar Zéro Le Havre
mercredi 5 août 2026 · Le Hangar Zéro · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Atelier dessin
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Envie de prendre un crayon, d’observer autrement et de laisser parler votre créativité ?
Le Hangar Zéro vous propose un atelier dessin ouvert à toutes et tous, débutant·es comme confirmé·es, dans une ambiance conviviale et bienveillante.
Au programme
Observer, expérimenter, apprendre les bases ou se perfectionner, échanger… et surtout prendre le temps de créer
Sortez vos crayons et rejoignez Le Hangar Zéro ! .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier dessin
L’événement Atelier dessin Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Atelier Tapas & apéritifs d’été La Grande École Le Havre 29 juillet 2026
- Mini-stage Cacahuète XL Ophélie Pâtisse Le Havre 30 juillet 2026
- Vacances d’été créatives avec Manufactory Manufactory Le Havre 30 juillet 2026
- L’Explorateur Escape Box Le Havre 30 juillet 2026
- Atelier Dégustation Spécial pomme-poire Place Ô Marché Le Havre 30 juillet 2026