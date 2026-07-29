Atelier dessin Le Hangar Zéro Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Atelier dessin

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Envie de prendre un crayon, d’observer autrement et de laisser parler votre créativité ?

Le Hangar Zéro vous propose un atelier dessin ouvert à toutes et tous, débutant·es comme confirmé·es, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Au programme

Observer, expérimenter, apprendre les bases ou se perfectionner, échanger… et surtout prendre le temps de créer

Sortez vos crayons et rejoignez Le Hangar Zéro ! .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

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English : Atelier dessin

L’événement Atelier dessin Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie