Béziers

ATELIER DESSIN MANGA VISAGES ET PERSONNAGES

26 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Envie de prolongez l’expérience napoléonienne ? Découvrez notre atelier dessin manga, animé par Jennyfer Caballe et laissez libre cours à votre imagination !

Après l’expérience immersive Napoléon, la Gloire, la Chute, la Légende, les enfants prolongeront leur voyage dans l’époque napoléonienne avec un atelier dessin manga. Guidés par Jennyfer Caballe, ils apprendront les bases du dessin de personnages visages, expressions, proportions et codes du manga, avec un clin d’œil à Napoléon et à son univers. Une occasion unique de mêler histoire, imagination et manga pour donner vie à son propre héros napoléonien ! En partenariat avec MYRIA EDITIONS. A partir de 8 ans. Sur réservation. .

26 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 7 63 46 75 31 contact@hypnesia.com

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English : ATELIER DESSIN MANGA VISAGES ET PERSONNAGES

Want to extend your Napoleonic experience? Discover our manga drawing workshop, led by Jennyfer Caballe, and let your imagination run wild!

L’événement ATELIER DESSIN MANGA VISAGES ET PERSONNAGES Béziers a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 ADT34