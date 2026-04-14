Atelier “dessine ton Yōkai” : animé par Laurent Zanotti, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse
Atelier “dessine ton Yōkai” : animé par Laurent Zanotti, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse vendredi 29 mai 2026.
Atelier “dessine ton Yōkai” : animé par Laurent Zanotti Vendredi 29 mai, 17h00 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-29T17:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-29T17:00:00+02:00 – 2026-05-29T19:00:00+02:00
Vendredi 29 mai de 17 h à 19 h
Plongerons dans l’univers fascinant des yōkai, les créatures et esprits du folklore japonais. À partir de recherches au crayon et de croquis rapides, les participants apprendront à imaginer leur propre créature et à développer une illustration complète.
Nous verrons comment passer de l’idée au dessin final : recherche graphique, construction du personnage, et surtout composition de l’image pour créer une page dynamique et lisible. Les finitions, en couleur ou en noir et blanc donnerons vie à ton yokai !
Un moment pour expérimenter, apprendre à structurer une illustration et laisser libre cours à ton imagination !
Sur inscription au 05-67-72-84-50 pour les 10-15 ans
Médiathèque Côte Pavée
Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue
Plongerons dans l’univers fascinant des yōkai, les créatures et esprits du folklore japonais. Japon Yokaï
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