Atelier Dessiner au musée, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse
Atelier Dessiner au musée, Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy, Toulouse samedi 30 mai 2026.
Atelier Dessiner au musée Samedi 30 mai, 10h15 Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy Haute-Garonne
10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:15:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:15:00+02:00 – 2026-05-30T13:00:00+02:00
Venez découvrir l’exposition et dessiner devant les œuvres.
Musée des Arts Précieux Paul-Dupuy 13 rue de la Pleau 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 40 https://museepauldupuy.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/selection/timeslotpass?productId=10229772839514 »}] Le musée accueille l’une des plus belles collections d’arts graphiques et d’arts décoratifs du sud de la France, dont notamment un ensemble unique de dessins languedociens et italiens et une collection d’horlogerie ancienne de rang international. Métro : ligne B – station Carmes
Avec Jeannette Giannini, enseignante en arts plastiques et guide-conférencière
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