Atelier Dessiner son herbier au Jardin Camifolia CHEMILLE Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

Atelier Dessiner son herbier au Jardin Camifolia

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 8.5 – 8.5 – 9.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 12:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Le Jardin Camifolia vous propose de collectionner différemment les plantes. Ici, il n’est pas question de l’art de les faire sécher mais plutôt de les dessiner.

A travers une initiation à l’illustration botanique, faites l’expérience d’une rencontre originale avec les plantes du jardin, développez votre sens de l’observation et apprenez à comprendre l’anatomie des plantes, et faites-vous plaisir le temps d’une pause créative. Peu importe votre niveau en dessin, aucun prérequis n’est nécessaire. L’animateur vous guidera pour que vous soyez fier de votre premier dessin botanique ! .

Chemillé 1 rue de l’Arzillé Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 84 98 contact-camifolia@chemille-en-anjou.fr

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English :

Jardin Camifolia offers a different way of collecting plants. Here, it’s not a question of the art of drying them, but rather of drawing them.

L’événement Atelier Dessiner son herbier au Jardin Camifolia Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-09 par Pôle Tourisme ôsezMauges