Atelier: Destination FuturS, MEG, Genève

Informations pratiques

Atelier: Destination FuturS Dimanche 6 septembre, 14h00 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-06T14:00:00+02:00 – 2026-09-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T14:00:00+02:00 – 2026-09-06T16:00:00+02:00

Et si nous prenions un temps ensemble pour imaginer des mondes à venir ?

Conçu comme un voyage collectif, cet atelier vous fait rencontrer deux créatures étranges, capables de voyager entre le présent, le passé et le futur (et inversement). Elles vous invitent à les suivre dans leur espace singulier de réflexion et d’action collective, pour contaminer le futur de nos récits personnels et partagés.

Pour les humain-e-s, de 8 à 108 ans, accessibles à toutes et tous. Aucune préparation ni connaissance préalable n’est nécessaire ! Juste l’envie de vivre l’exposition autrement, et de créer ensemble, dans le présent, des futurs fertiles.

Atelier destiné aux adultes et aux enfants dès 8 ans avec un-e accompagnant-e.

Durée: 2h

Atelier gratuit et inscription obligatoire via la billetterie du MEG.

Création et intervention: Pascale de Senarclens. Artiste pluridisciplinaire, elle conçoit des dispositifs hybrides qui ont comme point commun de proposer d’autres manières d’expérimenter un territoire partagé et de faire corps collectif entre humain·es et avec l’ensemble du vivant.

Les costumes, imaginés par Pascale de Senarclens, ont été réalisés et produits par L’Upcyclerie – Atelier Couture & Mode (Caritas Genève), grâce au savoir-faire de Laura Gargary et Oksana Lepacher.

Prochaines date des ateliers dans le cadre desDimanches du futur:

4 octobre

1er novembre

6 décembre

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-meg.geneve.ch/api/1/redirect/product?id=10228719242650&lang=fr »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Atelier pour imaginer ensemble des futurs possibles. Exposition temporaire. Pour les adultes et enfants dès 8 ans avec un-e accompagnant-e. Le dimanche 6 septembre à 14h.

© MEG