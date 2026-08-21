Atelier d’éveil artistique : Coloriages de motifs traditionnels et Puzzles de Zellige, Grande Mosquée Mohammed VI, Saint-Étienne

Informations pratiques

Atelier d’éveil artistique : Coloriages de motifs traditionnels et Puzzles de Zellige 19 et 20 septembre Grande Mosquée Mohammed VI Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez et assemblez de façon ludique les motifs d’art traditionnel de la mosquée sous forme de puzzles et coloriages géométriques.

Cet atelier en accès libre propose une initiation manuelle et artistique à la richesse des décors traditionnels marocains. Il s’adresse particulièrement aux familles et au jeune public désireux de s’essayer aux arts du tracé.

Coloriages d’art : Les participants disposent de planches à colorier représentant les motifs réels de l’édifice (rosaces géométriques complexes, décors floraux et végétaux).

Puzzles artistiques : Des puzzles en Forex et des jeux d’assemblage permettent de reconstituer pas à pas les motifs traditionnels du zellige marocain.

Toutes les planches de coloriage et les puzzles proposés ont été fidèlement dessinés à partir des véritables œuvres d’art qui ornent la Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Etienne (GMSE). Après avoir réalisé leurs créations, les participants qui le souhaitent pourront explorer l’esplanade et l’intérieur du bâtiment pour tenter de retrouver les décors originaux grandeur nature.

Une initiation immersive et amusante aux arts de l’architecture traditionnelle.

Entrée libre et gratuite, sans inscription. À partir de 4 ans sous la surveillance des parents accompagnateurs.

Tenue correcte demandée.

Grande Mosquée Mohammed VI 64, rue Dr. Henri et Bernard Muller, 42000 Saint-Étienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 57 54 21 http://lagmse.org https://www.instagram.com/grandemosqueemohammedvi La Grande Mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne est un monument incontournable, impressionnante par sa décoration purement marocaine et la finesse de son exécution. Elle est aujourd’hui un monument des arts et de la culture à Saint-Étienne.

Découvrez et assemblez de façon ludique les motifs d’art traditionnel de la mosquée sous forme de puzzles et coloriages géométriques.

©GMSE