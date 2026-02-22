Atelier d’éveil – Sensoriel, Périscolaire, Vic-sur-Seille
Atelier d’éveil – Sensoriel, Périscolaire, Vic-sur-Seille lundi 22 juin 2026.
Atelier d’éveil – Sensoriel Lundi 22 juin, 09h00 Périscolaire Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-22T09:00:00+02:00 – 2026-06-22T11:00:00+02:00
Fin : 2026-06-22T09:00:00+02:00 – 2026-06-22T11:00:00+02:00
Animation gratuite à destination des enfants de 0 à 6 ans, accompagnés de leur(s) parents(s) ou de leur assistant(e) maternel(le).
Périscolaire 6 Place du Palais – Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Venez partager un temps avec vos enfants et ceux que vous accueillez autour de comptines et d’animation autour de la fête de la musique.
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