Une oeuvre, un conte L’été en Italie Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille dimanche 5 juillet 2026.

Vic-sur-Seille

Une oeuvre, un conte L’été en Italie

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Une présentation d’un tableau des collections du musée par un médiateur puis un conte en lien avec la thématique abordée par la conteuse Pascale Créteur.Tout public

7 .

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr

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English :

A presentation of a painting from the museum’s collection by an educator, followed by a story related to the theme discussed by storyteller Pascale Créteur.

L’événement Une oeuvre, un conte L’été en Italie Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-06-17 par OT DU PAYS SAULNOIS