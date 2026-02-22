Une oeuvre, un conte L’été en Italie Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille
Une oeuvre, un conte L’été en Italie Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille dimanche 5 juillet 2026.
Vic-sur-Seille
Une oeuvre, un conte L’été en Italie
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 15:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Une présentation d’un tableau des collections du musée par un médiateur puis un conte en lien avec la thématique abordée par la conteuse Pascale Créteur.Tout public
7 .
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr
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English :
A presentation of a painting from the museum’s collection by an educator, followed by a story related to the theme discussed by storyteller Pascale Créteur.
L’événement Une oeuvre, un conte L’été en Italie Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2026-06-17 par OT DU PAYS SAULNOIS
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