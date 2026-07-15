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Atelier d’expression libre Rue Ennigerloh Lessay

jeudi 13 août 2026 · Rue Ennigerloh · Lessay

Atelier d’expression libre Rue Ennigerloh Lessay

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Ennigerloh
Adresse
Pôle Petite Enfance
Ville
50430 Lessay
Département
Manche
Tarif

Lessay

Atelier d’expression libre

Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:00:00
fin : 2026-08-13 12:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Peintures, crayons, ficelle… Utiliser, manipuler, créez en fonction de vos inspirations.   .

Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 

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English : Atelier d’expression libre

L’événement Atelier d’expression libre Lessay a été mis à jour le 2026-07-15 par Côte Ouest Centre Manche

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