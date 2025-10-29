Atelier d’Halloween à la ferme Aïoli Caganis Ferme Aïoli Caganis Martigues

Atelier d’Halloween à la ferme Aïoli Caganis Mercredi 29 octobre 2025 de 14h à 17h. Ferme Aïoli Caganis Chemin des Gides Martigues Bouches-du-Rhône

La ferme agroécologique Aïoli-Caganis et l’Office de Tourisme de Martigues vous propose un Halloween vraiment pas comme les autres un atelier découpe de courge, un atelier cuisine et un super goûter ! Petits et grands laisseront parler leur créativité.Familles

Voici le programme.

– Accueil des participants à la ferme.

– Visite pédagogique de la ferme balade dans les milieux naturels et semi-naturels entourant les champs maraîchers et fruitiers de la ferme familiale.

– Explications sur la permaculture.

– Atelier découpe d’une courge et atelier cuisine.

– Goûter préparé avec les produits de la ferme.



– Une agriculture de qualité, conduite selon le principe de la permaculture. Des produits sains et locaux qui privilégient les circuits courts.

– Village des producteurs Le 1er et 3ème samedi et du mois de 9h à 13h30 à compter du moi d’avril.

– Le magasin de la ferme mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 13h et de 16h à 19h, samedi de 9h à 19h. .

Ferme Aïoli Caganis Chemin des Gides

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

The Aïoli-Caganis agro-ecological farm and the Martigues Tourist Office are putting on a Halloween like no other: a pumpkin-cutting workshop, a cookery workshop and a great snack! Young and old alike can let their creative juices flow.

German :

Der agroökologische Bauernhof Aïoli-Caganis und das Fremdenverkehrsamt von Martigues bieten Ihnen ein Halloween, das wirklich nicht wie alle anderen ist: einen Workshop zum Kürbisschneiden, einen Kochworkshop und einen tollen Snack! Groß und Klein werden ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Italiano :

La fattoria agro-ecologica Aïoli-Caganis e l’Ufficio del Turismo di Martigues organizzano un Halloween senza precedenti: un laboratorio di taglio delle zucche, un laboratorio di cucina e una grande merenda! Grandi e piccini potranno dare sfogo alla loro creatività.

Espanol :

La granja agroecológica Aïoli-Caganis y la Oficina de Turismo de Martigues organizan un Halloween sin igual: taller de corte de calabazas, taller de cocina y ¡una gran merienda! Jóvenes y mayores pueden dar rienda suelta a su creatividad.

