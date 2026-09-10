Atelier dictée à la plume, Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917, Bullecourt

Informations pratiques

Atelier dictée à la plume Samedi 19 septembre, 14h30, 16h30 Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 Pas-de-Calais

10 personnes max par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Participez à une dictée à la plume et à l’encre et découvrez l’importance de la correspondance pendant la Grande Guerre à travers les mots de soldats écrivant à leurs proches. Un moment convivial et accessible à tous pour partager en famille une expérience originale mêlant découverte historique et pratique de l’écriture d’autrefois.

Musée Jean et Denise Letaille – Bullecourt 1917 1 bis rue d’Arras – bullecourt Bullecourt 62128 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 55 33 20 »}, {« type »: « email », « value »: « musee-bullecourt1917@cc-sudartois.fr »}]

Participez à une dictée à la plume et à l’encre et découvrez l’importance de la correspondance pendant la Grande Guerre à travers les mots de soldats écrivant à leurs proches. Un moment convivial et…

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