Atelier d’impro pour débutants, Maison de Quartier La Touche, Rennes

Atelier d’impro pour débutants Samedi 25 avril, 14h00 Maison de Quartier La Touche Ille-et-Vilaine

24€ – 10 places maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Tu n’as jamais fait d’impro ? Parfait. Cet atelier d’initiation à l’improvisation théâtrale est fait pour toi.

Pas de texte à apprendre. Pas de talent requis. Pas de moment gênant où tout le monde te regarde en silence (promis, on gère). Juste 3 heures pour jouer, rire, et découvrir que tu es beaucoup plus créatif que tu ne le penses.

Concrètement, ça ressemble à quoi ?

On commence par des jeux de groupe simples, le genre où on rigole au bout de deux minutes sans avoir compris pourquoi. Petit à petit, on apprend à écouter, à rebondir sur les idées des autres, à oser proposer les siennes. Et à un moment, sans t’en rendre compte, tu seras en train d’improviser.

Pourquoi venir ?

Parce que c’est le seul endroit où « ne pas savoir quoi dire » est la meilleure nouvelle de la journée.

Qui anime ?

Moi, c’est Yann. Je fais de l’impro depuis 8 ans et j’anime des ateliers pour ma troupe (Les SIRennes). Ce qui me botte : être surpris par l’imprévu et les histoires qui en découlent.

Infos pratiques :

– Public : Débutants Adultes (vraiment, zéro expérience requise).

– Quand : Samedi 25 avril 2026.

– Horaires : 14h – 17h (Accueil café/thé dès 13h30 pour ceux qui veulent faire connaissance avant de commencer).

– Lieu : Salle “Le Patio”, Maison de quartier de la Touche, (Métro Anatole France)

– Tarif : 24 € (10 places maximum pour que tu aies vraiment ta place).

À prévoir : Une tenue confortable et l’envie d’essayer. C’est tout.

Une question ?

Écris-moi à yann2325@gmail.com ou contacte-moi au 06 50 55 51 88.

Et puis si tu hésites, c’est normal. Viens quand même ;)

Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 0299544512 https://www.mqlt.fr https://www.facebook.com/mqltrennes;https://www.instagram.com/mqlt_rennes/ [{« type »: « email », « value »: « yann2325@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 50 55 51 88 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/initiation-au-theatre-dimprovisation-debutant-3h »}] [{« link »: « mailto:yann2325@gmail.com »}] Métro A – Arrêt Anatole France

3h pour oser, jouer et rire