Atelier d’impro pour débutants, Maison de Quartier La Touche, Rennes
Atelier d’impro pour débutants, Maison de Quartier La Touche, Rennes samedi 25 avril 2026.
Atelier d’impro pour débutants Samedi 25 avril, 14h00 Maison de Quartier La Touche Ille-et-Vilaine
24€ – 10 places maximum
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Tu n’as jamais fait d’impro ? Parfait. Cet atelier d’initiation à l’improvisation théâtrale est fait pour toi.
Pas de texte à apprendre. Pas de talent requis. Pas de moment gênant où tout le monde te regarde en silence (promis, on gère). Juste 3 heures pour jouer, rire, et découvrir que tu es beaucoup plus créatif que tu ne le penses.
Concrètement, ça ressemble à quoi ?
On commence par des jeux de groupe simples, le genre où on rigole au bout de deux minutes sans avoir compris pourquoi. Petit à petit, on apprend à écouter, à rebondir sur les idées des autres, à oser proposer les siennes. Et à un moment, sans t’en rendre compte, tu seras en train d’improviser.
Pourquoi venir ?
Parce que c’est le seul endroit où « ne pas savoir quoi dire » est la meilleure nouvelle de la journée.
Qui anime ?
Moi, c’est Yann. Je fais de l’impro depuis 8 ans et j’anime des ateliers pour ma troupe (Les SIRennes). Ce qui me botte : être surpris par l’imprévu et les histoires qui en découlent.
Infos pratiques :
– Public : Débutants Adultes (vraiment, zéro expérience requise).
– Quand : Samedi 25 avril 2026.
– Horaires : 14h – 17h (Accueil café/thé dès 13h30 pour ceux qui veulent faire connaissance avant de commencer).
– Lieu : Salle “Le Patio”, Maison de quartier de la Touche, (Métro Anatole France)
– Tarif : 24 € (10 places maximum pour que tu aies vraiment ta place).
À prévoir : Une tenue confortable et l’envie d’essayer. C’est tout.
Une question ?
Écris-moi à yann2325@gmail.com ou contacte-moi au 06 50 55 51 88.
Et puis si tu hésites, c’est normal. Viens quand même ;)
Maison de Quartier La Touche 6 rue cardinal Paul Gouyon Rennes 35706 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 0299544512 https://www.mqlt.fr https://www.facebook.com/mqltrennes;https://www.instagram.com/mqlt_rennes/ [{« type »: « email », « value »: « yann2325@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 50 55 51 88 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/initiation-au-theatre-dimprovisation-debutant-3h »}] [{« link »: « mailto:yann2325@gmail.com »}] Métro A – Arrêt Anatole France
3h pour oser, jouer et rire
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