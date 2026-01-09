Atelier d’improvisation animé par Jean-François Zygel Conservatoire Cusset
Conservatoire 3 avenue de la Liberté Cusset Allier
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Gratuit pour les personnes en possession d’un billet à l’un des récitals de Jean-François Zygel
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05 20:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Pianiste, compositeur et improvisateur de génie, Jean-François Zygel nous propose un atelier d’improvisation ouvert au public.
Conservatoire 3 avenue de la Liberté Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 63 32 25 lesrencontresarioso@gmail.com
English :
Pianist, composer and improviser of genius, Jean-François Zygel offers an improvisation workshop open to the public.
