Atelier d’improvisation animé par Jean-François Zygel Conservatoire Cusset

Atelier d’improvisation animé par Jean-François Zygel

Conservatoire 3 avenue de la Liberté Cusset Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit pour les personnes en possession d’un billet à l’un des récitals de Jean-François Zygel

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05 20:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Pianiste, compositeur et improvisateur de génie, Jean-François Zygel nous propose un atelier d’improvisation ouvert au public.

Conservatoire 3 avenue de la Liberté Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 63 32 25 lesrencontresarioso@gmail.com

English :

Pianist, composer and improviser of genius, Jean-François Zygel offers an improvisation workshop open to the public.

