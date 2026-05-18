Atelier d’improvisation aux cordes avec le Duo Brady Villa Rohannec’h Saint-Brieuc

Atelier tout niveaux de pratique artistique avec le Duo Brady à l’occasion de leur venue à la Villa Rohannec’h dans le cadre de leur tournée Jazz Migration.

Déroulé de l’atelier : échauffement physique, percussions corporelles, exercices d’imitations rythmiques et mélodiques, construction d’une base de données de sonorités et modes de jeux, improvisation libre, construction d’un morceau en direct (basse + remplissage + thèmes).

Assistez ensuite au concert du Duo Brady, samedi 6 juin, à 20h à la Villa Rohannec’h !

Le Duo Brady est lauréat Jazz Migration 2025.

Atelier proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de musicien·nes émergent·es de jazz et musiques improvisées porté par AJC, avec le soutien du Ministère de la Culture, de la Fondation BNP Paribas, de la SACEM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du CNM, de la SPPF, et de l’Institut Français.