Atelier d’information confort d’été sans climatisation Salle du conseil de la mairie Couches mardi 21 juillet 2026.

Couches

Atelier d’information confort d’été sans climatisation

Salle du conseil de la mairie Place de la mairie Couches Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 14:00:00

fin : 2026-07-21 16:30:00

Date(s) :

2026-07-21

Vous avez un projet de rénovation dans le Grand Autunois Morvan ?

Vous souhaitez connaître les solutions pour limiter la surchauffe dans votre habitation pendant la période estivale ? Découvrez des conseils simples et pratiques pour améliorer votre confort d’été sans climatisation bons gestes à adopter, choix des isolants, végétalisation des abords de la maison et autres astuces pour garder la fraîcheur.

Participez à un atelier d’information gratuit animé par les conseillers du CAUE 71, à la Mairie de Couches, salle du conseil.

Au programme

• Comprendre les phénomènes de surchauffe estivale

• Les bons gestes pour conserver la fraîcheur dans son logement

• Choisir des matériaux et isolants adaptés

• Utiliser la végétation pour améliorer le confort thermique

• Des solutions simples pour limiter le recours à la climatisation

Cet atelier est gratuit et ouvert à tous.

Les conseils proposés sont neutres, indépendants et personnalisés.

Inscription obligatoire .

Salle du conseil de la mairie Place de la mairie Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 69 05 28 FrancerenovCCGAM@caue71.fr

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English : Atelier d’information confort d’été sans climatisation

L’événement Atelier d’information confort d’été sans climatisation Couches a été mis à jour le 2026-06-20 par AUTUN │ OT du Grand Autunois Morvan | Cat.II