Atelier d’information sur la VAE par le PRC, CIBC Pau, Pau

Informations pratiques

Atelier d’information sur la VAE par le PRC Vendredi 18 septembre, 14h00 CIBC Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Atelier d’information sur la VAE par le PRC

CIBC Pau 154 avenue Alfred Nobel,64000,Pau Pau 64000 Le Hameau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Atelier d’information sur la VAE par le PRC

CAP Métiers Nouvelle Aquitaine