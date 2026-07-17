AGENDA · Pau
Atelier d’information sur la VAE par le PRC, CIBC Pau, Pau
vendredi 18 septembre 2026 · CIBC Pau · Pau
Informations pratiques
Atelier d’information sur la VAE par le PRC Vendredi 18 septembre, 14h00 CIBC Pau Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00
Atelier d’information sur la VAE par le PRC
CIBC Pau 154 avenue Alfred Nobel,64000,Pau Pau 64000 Le Hameau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Atelier d’information sur la VAE par le PRC
CAP Métiers Nouvelle Aquitaine
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