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Atelier d’information sur la VAE par le PRC, CIBC Pau, Pau

vendredi 18 septembre 2026 · CIBC Pau · Pau

Atelier d’information sur la VAE par le PRC, CIBC Pau, Pau

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
CIBC Pau
Adresse
154 avenue Alfred Nobel,64000,Pau
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques

Atelier d’information sur la VAE par le PRC Vendredi 18 septembre, 14h00 CIBC Pau Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Atelier d’information sur la VAE par le PRC

CIBC Pau 154 avenue Alfred Nobel,64000,Pau Pau 64000 Le Hameau Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Atelier d’information sur la VAE par le PRC

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