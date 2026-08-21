AGENDA · Mont-de-Marsan
Atelier d’information sur la VAE par le PRC, ERIP du Marsan – Chambre de Métiers des Landes, Mont-de-Marsan
mardi 22 septembre 2026 · ERIP du Marsan - Chambre de Métiers des Landes · Mont-de-Marsan
Informations pratiques
Atelier d’information sur la VAE par le PRC Mardi 22 septembre, 09h00 ERIP du Marsan – Chambre de Métiers des Landes Landes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-22T09:00:00+02:00 – 2026-09-22T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-22T09:00:00+02:00 – 2026-09-22T10:00:00+02:00
Atelier d’information sur la VAE par le PRC
ERIP du Marsan – Chambre de Métiers des Landes 41 avenue Henri Farbos,40000,Mont de Marsan Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine
Atelier d’information sur la VAE par le PRC
CAP Métiers Nouvelle Aquitaine
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