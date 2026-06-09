Atelier d’initiaition au pastel avec Christiane Schliwinski Ferme des Coteaux Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Atelier d’initiaition au pastel avec Christiane Schliwinski

Ferme des Coteaux 25 Rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-17 16:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24

Venez vous initier au pastel avec un atelier animé par Christiane Schliwinski à Saint-Florent-le-Vieil

En parallèle de son exposition Emotion et regard présentée à la ferme des coteaux Christaine Schliwinski vous propose également de vous initier à la maîtrise du pastel au cours de 2 séances d’initiation !

Christiane Schliwinski est une artiste dont la passion pour l’art est née à St Florent le Vieil. Après avoir été influencée par des maîtres comme Léonard de Vinci et Van Gogh et avoir débuté par le dessin au fusain, elle découvre le pastel en 2008. Elle fait du pastel sa spécialité, lui permettant d’allier dessin et couleur. Formée auprès de pastellistes de renom, elle se consacre principalement au portrait, cherchant à mettre en lumière l’âme humaine avec une approche sensible et spontanée. Son style impressionniste et figuratif, se caractérise par sa recherche constante de la lumière. Elle est membre de la Société des Pastellistes de France (SPF) depuis 2024. .

Ferme des Coteaux 25 Rue Saint-Maurille Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 43 71 32 45 animation.florentaise@orange.fr

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English :

Learn to paint pastels with Christiane Schliwinski at Saint-Florent-le-Vieil

L’événement Atelier d’initiaition au pastel avec Christiane Schliwinski Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-04 par Pôle Tourisme ôsezMauges