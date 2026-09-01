Atelier d’initiation à la construction d’un muret en pierre sèche Pontcirq
dimanche 20 septembre 2026 · Pontcirq
Informations pratiques
Pontcirq
Atelier d’initiation à la construction d’un muret en pierre sèche
158 Route de la Crouzette Pontcirq Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-20
L’association La Maison du Garric Blanc organise un atelier d’initiation à la construction en pierre sèche
L’association La Maison du Garric Blanc organise un atelier d’initiation à la construction en pierre sèche. Cet atelier collaboratif vous invite à participer à la restauration d’un muret très dégradé, bordant la maison inscrite au titre des Monuments historiques depuis septembre 2025.
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158 Route de la Crouzette Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 7 86 67 47 65
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English :
The organization La Maison du Garric Blanc is organizing an introductory workshop on dry-stone construction
L’événement Atelier d’initiation à la construction d’un muret en pierre sèche Pontcirq a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cahors Vallée du Lot
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