Informations pratiques

Pontcirq

Atelier d’initiation à la construction d’un muret en pierre sèche

158 Route de la Crouzette Pontcirq Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-20

L’association La Maison du Garric Blanc organise un atelier d’initiation à la construction en pierre sèche

L’association La Maison du Garric Blanc organise un atelier d’initiation à la construction en pierre sèche. Cet atelier collaboratif vous invite à participer à la restauration d’un muret très dégradé, bordant la maison inscrite au titre des Monuments historiques depuis septembre 2025.

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158 Route de la Crouzette Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 7 86 67 47 65

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English :

The organization La Maison du Garric Blanc is organizing an introductory workshop on dry-stone construction

L’événement Atelier d’initiation à la construction d’un muret en pierre sèche Pontcirq a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cahors Vallée du Lot