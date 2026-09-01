Conférence sur la maison élémentaire du Garric Blanc Pontcirq
dimanche 20 septembre 2026 · Pontcirq
Informations pratiques
Pontcirq
Conférence sur la maison élémentaire du Garric Blanc
158 Route de la Crouzette Pontcirq Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Édouard Segalen, chargé d’études au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Lot, connaît bien la maison du Garric Blanc
Édouard Segalen, chargé d’études au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Lot, connaît bien la maison du Garric Blanc. À travers son analyse, il présentera les qualités de ce bâtiment, ses fragilités et les principaux enjeux liés à son architecture et à sa restauration. Son regard permettra d’éclairer les questions que se posent toutes celles et ceux qui œuvrent à la sauvegarde de ce patrimoine remarquable du Lot.
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158 Route de la Crouzette Pontcirq 46150 Lot Occitanie +33 7 86 67 47 65
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English :
Édouard Segalen, a researcher at the Lot Council for Architecture, Urban Planning, and the Environment, is very familiar with the Garric Blanc house
L’événement Conférence sur la maison élémentaire du Garric Blanc Pontcirq a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Cahors Vallée du Lot
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