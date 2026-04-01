Atelier d’initiation à la fresque antique Route de feuguerolles Vieux
Atelier d’initiation à la fresque antique Route de feuguerolles Vieux samedi 18 avril 2026.
Vieux
Atelier d’initiation à la fresque antique
Route de feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 12:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Une découverte en famille de cette technique de peinture à base de terres d’ocres sur enduit frais très appréciée des Romains pour décorer leurs maisons. Chaque participant réalise son motif de fresque inspiré d’exemples antiques.
Une découverte en famille de cette technique de peinture à base de terres d’ocres sur enduit frais très appréciée des Romains pour décorer leurs maisons. Chaque participant réalise son motif de fresque inspiré d’exemples antiques.
Dès 7 ans, réservation obligatoire. .
Route de feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr
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English : Atelier d’initiation à la fresque antique
A family discovery of this painting technique based on ochre earth on fresh plaster, much appreciated by the Romans to decorate their houses. Each participant will create a fresco motif inspired by ancient examples.
L’événement Atelier d’initiation à la fresque antique Vieux a été mis à jour le 2026-04-10 par Calvados Attractivité
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