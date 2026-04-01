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Atelier d’initiation à la fresque antique Route de feuguerolles Vieux

Atelier d’initiation à la fresque antique Route de feuguerolles Vieux

Atelier d’initiation à la fresque antique Route de feuguerolles Vieux samedi 18 avril 2026.

Lieu : Route de feuguerolles

Adresse : Musée de Vieux-la-Romaine

Ville : 14930 Vieux

Département : Calvados

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Vieux

Atelier d’initiation à la fresque antique

Route de feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :
2026-04-18

Une découverte en famille de cette technique de peinture à base de terres d’ocres sur enduit frais très appréciée des Romains pour décorer leurs maisons. Chaque participant réalise son motif de fresque inspiré d’exemples antiques.
Une découverte en famille de cette technique de peinture à base de terres d’ocres sur enduit frais très appréciée des Romains pour décorer leurs maisons. Chaque participant réalise son motif de fresque inspiré d’exemples antiques.
Dès 7 ans, réservation obligatoire.   .

Route de feuguerolles Musée de Vieux-la-Romaine Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20  vieuxlaromaine@calvados.fr

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English : Atelier d’initiation à la fresque antique

A family discovery of this painting technique based on ochre earth on fresh plaster, much appreciated by the Romans to decorate their houses. Each participant will create a fresco motif inspired by ancient examples.

L’événement Atelier d’initiation à la fresque antique Vieux a été mis à jour le 2026-04-10 par Calvados Attractivité

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