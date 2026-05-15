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Atelier d’initiation à la généalogie Médiathèque Violette Leduc Paris

Atelier d’initiation à la généalogie Médiathèque Violette Leduc Paris

Atelier d’initiation à la généalogie Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 20 juin 2026.

Lieu : Médiathèque Violette Leduc

Adresse : 18 rue Faidherbe

Ville : 75011 Paris

Département : Paris

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Vous souhaitez retrouver vos ancêtres ? Connaître l’origine de votre nom de famille ? Rencontrer des membres de votre famille ?

La médiathèque vous propose un atelier pour vous familiariser avec les bases de la recherche généalogique et vous donner les clés pour partir à la découverte de votre propre histoire familiale.

Gratuit, sur réservation à : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01 55 25 80 20.

Un atelier concocté par les équipes de la médiathèque, pour vous familiariser avec les bases de la recherche généalogique.
Le samedi 20 juin 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe  75011 Paris
+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal


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