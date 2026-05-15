Atelier d’initiation à la généalogie Médiathèque Violette Leduc Paris
Atelier d’initiation à la généalogie Médiathèque Violette Leduc Paris samedi 20 juin 2026.
Vous souhaitez retrouver vos ancêtres ? Connaître l’origine de votre nom de famille ? Rencontrer des membres de votre famille ?
La médiathèque vous propose un atelier pour vous familiariser avec les bases de la recherche généalogique et vous donner les clés pour partir à la découverte de votre propre histoire familiale.
Gratuit, sur réservation à : mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou au 01 55 25 80 20.
Un atelier concocté par les équipes de la médiathèque, pour vous familiariser avec les bases de la recherche généalogique.
Le samedi 20 juin 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T12:00:00+02:00
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/?ref=page_internal
Afficher la carte du lieu Médiathèque Violette Leduc et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Atelier BD fanzine Coco cantine Paris 15 mai 2026
- Hommage à Ida Rubinstein Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) PARIS 15 mai 2026
- Festival Talk Tabou Media Maison de la Conversation Paris 16 mai 2026
- Lili Boulanger et le Prix de Rome Conservatoire Maurice Ravel Paris 16 mai 2026
- Alix Logiaco ‘From Sand To Land’ / Ft. Olga Amelchenko JASS CLUB PARIS Paris 16 mai 2026