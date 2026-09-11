Atelier d’initiation à la paléographie, Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Atelier d’initiation à la paléographie 19 et 20 septembre Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Avec l’aide d’un archiviste, découvrez la paléographie, l’art du déchiffrage des écritures anciennes.

Savoir lire les écritures anciennes constitue l’une des priorité pour tout lecteur d’archives souhaitant effectuer des recherches avant le XIXe siècle. Profitez de cet atelier pour admirer de beaux documents d’archives et apprendre quelques astuces pour les déchiffrer.

Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 34 Rue Général Mouton-Duvernet, 69003 Lyon, France Lyon 69003 Lyon 3e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33472353500 https://archives.rhone.fr https://www.instagram.com/archives_rhone_metropole/ Les “archives” sont l’ensemble des documents produits ou reçus par une personne ou un organisme dans le cadre de son activité.

Ces documents peuvent être sur papier, mais il peut aussi s’agir de fichiers informatiques sur un ordinateur, de films ou de photographies… Ils sont établis pour garder une trace ou faire preuve pendant un certain temps, mais ils présentent aussi souvent un intérêt historique.

Les Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon sont compétentes pour les archives des collectivités, des administrations et des juridictions produites sur le territoire du département et de la métropole. Elles s’intéressent aussi à certaines archives privées. Elles ont quatre missions essentielles : collecter, classer, conserver et communiquer. Métro : ligne B – arrêt Gare Part-Dieu et ligne D – arrêt Sans souci ou Garibaldi. Tramway : ligne T4 – arrêt Archives départementales. Bus : ligne 25, C11 et C13 – arrêt La Villette, ligne C7 – arrêt Félix Faure-Vivier merle. Vélo’v : Kimmerling / Faure.

Avec l’aide d’un archiviste, découvrez la paléographie, l’art du déchiffrage des écritures anciennes.

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