Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre, Hameau de Cray, Saint-Marcelin-de-Cray
samedi 19 septembre 2026 · Hameau de Cray · Saint-Marcelin-de-Cray
Informations pratiques
Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre Samedi 19 septembre, 10h00 Hameau de Cray Saône-et-Loire
Entre 11 € et 13 € le bloc de pierre à sculpter
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
De 10h à 16h, venez participez à un atelier d’initiation à la sculpture sur pierre organisé par l’association Fontaines-Patrimoines.
Hameau de Cray place de l’église de Cray, 71460 Saint-Marcelin de Cray Saint-Marcelin-de-Cray 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.facebook.com/groups/393689085698404/ Eglise romane du hameau de Cray Parking, petite restauration
Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre, par l’association Fontaines-Patrimoines
© Michel Coluni
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