Histoires de maisons anciennes, Hameau de Cray, Saint-Marcelin-de-Cray

Informations pratiques

Histoires de maisons anciennes Samedi 19 septembre, 14h30 Hameau de Cray Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez nos conférences sur l’histoire de maisons anciennes :

– 14h30 : variations sur l’histoire d’une maison ancienne, par Michel Desbrosses

– 16h : histoire de la forge et des auberges de Cray, par Didier Prudhon

Hameau de Cray place de l’église de Cray, 71460 Saint-Marcelin de Cray Saint-Marcelin-de-Cray 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.facebook.com/groups/393689085698404/ Eglise romane du hameau de Cray Parking, petite restauration

Conférence sur l’histoire de maisons anciennes :

© Michel Coluni