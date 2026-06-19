Journée du patrimoine Hameau de Cray Saint-Marcelin-de-Cray
Journée du patrimoine Hameau de Cray Saint-Marcelin-de-Cray samedi 19 septembre 2026.
Saint-Marcelin-de-Cray
Journée du patrimoine
Hameau de Cray Dans le hameau Saint-Marcelin-de-Cray Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
10h30 visite guidée de l’église
14h30 Variations sur l’histoire d’une maison ancienne, par Michel Desbrosses
16h Histoire de la forge et des auberges de Cray, par Didier Prudhon
18h Concert du Petit ensemble baroque du clunisois
10h-16h Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre, par l’association Fontaines-Patrimoines
Buvette et petite restauration sur place .
Hameau de Cray Dans le hameau Saint-Marcelin-de-Cray 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 82 74 78 foyer.rural.sant.marcelin@gmail.com
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English : Journée du patrimoine
L’événement Journée du patrimoine Saint-Marcelin-de-Cray a été mis à jour le 2026-06-19 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II
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