Journée du patrimoine Hameau de Cray Saint-Marcelin-de-Cray samedi 19 septembre 2026.

Saint-Marcelin-de-Cray

Journée du patrimoine

Hameau de Cray Dans le hameau Saint-Marcelin-de-Cray Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

10h30 visite guidée de l’église

14h30 Variations sur l’histoire d’une maison ancienne, par Michel Desbrosses

16h Histoire de la forge et des auberges de Cray, par Didier Prudhon

18h Concert du Petit ensemble baroque du clunisois

10h-16h Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre, par l’association Fontaines-Patrimoines

Buvette et petite restauration sur place .

Hameau de Cray Dans le hameau Saint-Marcelin-de-Cray 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 82 74 78 foyer.rural.sant.marcelin@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée du patrimoine

L’événement Journée du patrimoine Saint-Marcelin-de-Cray a été mis à jour le 2026-06-19 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II