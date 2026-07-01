Visite guidée de l’église romane de Cray, Hameau de Cray, Saint-Marcelin-de-Cray

Informations pratiques

Visite guidée de l’église romane de Cray Samedi 19 septembre, 10h30 Hameau de Cray Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Venez découvrir lors d’une visite guidée l’église du XIIe siècle de Cray.

Hameau de Cray place de l’église de Cray, 71460 Saint-Marcelin de Cray Saint-Marcelin-de-Cray 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté https://www.facebook.com/groups/393689085698404/ Eglise romane du hameau de Cray Parking, petite restauration

Visite guidée de l’église du XIIe siècle de Cray

© Michel Coluni