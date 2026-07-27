Journées du patrimoine Place de l’église de Cray Saint-Marcelin-de-Cray
samedi 19 septembre 2026 · Place de l'église de Cray · Saint-Marcelin-de-Cray
Informations pratiques
Saint-Marcelin-de-Cray
Journées du patrimoine
Place de l’église de Cray Hameau de Cray Saint-Marcelin-de-Cray Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
10h30 visite guidée de l’église
14h30 variations sur l’histoire d’une maison ancienne, pas Michel Desbrosses
16h histoire de la forge et des auberges de Cray par Didier Prudhon
18h Concert du Petit ensemble baroque du clunisois
10h 16h Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre, par l’association Fontaines-Patrimoines.
10h30 19h Buvette et petite restauration sur place .
Place de l’église de Cray Hameau de Cray Saint-Marcelin-de-Cray 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté foyer.rural.saint.marcelin@gmail.com
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English : Journées du patrimoine
L’événement Journées du patrimoine Saint-Marcelin-de-Cray a été mis à jour le 2026-07-27 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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