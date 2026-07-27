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AGENDA · Saint-Marcelin-de-Cray

Journées du patrimoine Place de l’église de Cray Saint-Marcelin-de-Cray

samedi 19 septembre 2026 · Place de l'église de Cray · Saint-Marcelin-de-Cray

Journées du patrimoine Place de l’église de Cray Saint-Marcelin-de-Cray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de l'église de Cray
Adresse
Hameau de Cray
Ville
71460 Saint-Marcelin-de-Cray
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Saint-Marcelin-de-Cray

Journées du patrimoine

Place de l’église de Cray Hameau de Cray Saint-Marcelin-de-Cray Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :
2026-09-19

10h30 visite guidée de l’église
14h30 variations sur l’histoire d’une maison ancienne, pas Michel Desbrosses
16h histoire de la forge et des auberges de Cray par Didier Prudhon
18h Concert du Petit ensemble baroque du clunisois

10h 16h Atelier d’initiation à la sculpture sur pierre, par l’association Fontaines-Patrimoines.

10h30 19h Buvette et petite restauration sur place   .

Place de l’église de Cray Hameau de Cray Saint-Marcelin-de-Cray 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   foyer.rural.saint.marcelin@gmail.com

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English : Journées du patrimoine

L’événement Journées du patrimoine Saint-Marcelin-de-Cray a été mis à jour le 2026-07-27 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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