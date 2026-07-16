Atelier d’initiation à la traduction littéraire – l’Arabe, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Atelier d’initiation à la traduction littéraire – l’Arabe Samedi 26 septembre, 10h00 Bibliothèque l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T13:00:00+02:00

Dans le cadre de la saison méditerranée, l’Alcazar déroule un grand cycle de rencontres et d’ateliers autour de la traduction littéraire en méditerranée en partenariat avec l’association ATLAS – Association pour la promotion de la tarduction littéraire.

Le deuxième atelier de traduction sera autour de la langue arabe, animé par Sarah Rulfo. Sarah Rolfo est née en 1979 à Gand, en Belgique. Après avoir vécu et enseigné en Syrie, elle s’installe à Paris où elle travaille dans le monde du livre et de la traduction. Aujourd’hui, elle vit à Marseille. Elle traduit des auteurs arabes contemporains, y compris de littérature pour la jeunesse.

Dernièrement, elle a traduit « Du pain sur la table de l’oncle Milad » de Mohammed Alnaas, paru aux éditions Le Bruit du Monde (2024).

Bibliothèque l’Alcazar 58 cours Belsunce, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « litterature.alcazar@marseille.fr »}]

Dans le cadre de la saison méditerranée, l’Alcazar déroule un grand cycle de rencontres et d’ateliers autour de la traduction littéraire en méditerranée en partenariat avec l’association ATLAS – pour…

©Sarah Rolfo