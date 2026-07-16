Atelier d’initiation à la traduction littéraire – le Grec, Bibliothèque l’Alcazar, Marseille

Informations pratiques

Atelier d’initiation à la traduction littéraire – le Grec Samedi 24 octobre, 10h00 Bibliothèque l’Alcazar Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T10:00:00+02:00 – 2026-10-24T12:00:00+02:00

LA TRADUCTION EN COULISSES

Cycle de rencontres et d’ateliers autour de la traduction en Méditerranée imaginé en collaboration avec ATLAS – Association pour la promotion de la traduction littéraire.

Le troisième atelier du cycle de traduction littéraire sera animé par Aude Fondard, autour du Grec.

Aude Fondard danse, écrit et traduit depuis 2008. Quand iel ne chorégraphie pas de performances poétiques pour Cie Amako!, iel navigue entre l’anglais, l’allemand et le grec moderne et s’intéresse aux textes qui parlent d’art, de corps, de minorités et de territoire. Un extrait de la pièce d’Alexandra K* à été publié dans le numéro 7 / Résistance de la Revue Café.

Cet atelier de découverte de la traduction littéraire vous propose de réfléchir à la question de l’oralité et de la fluidité de la langue qui ne sera pas juste lue, mais aussi prononcée et vécue par des comédiens et comédiennes.

Comment l’expérience du plateau vient faire évoluer une traduction littérale, puis retravaillée ?

Aucune connaissance du grec moderne n’est requise pour participer à cet atelier. Nous partirons d’une traduction mot-à-mot pour chercher les formulations convenant le mieux aux protagonistes de la pièce (un père en retraite et en colère, un fils rappeur désabusé, une fille vidéaste expatriée). Ils débattent de la vente d’un cabanon familial à Corfou, et s’entre-déchirent en pleine zone touristique.

Cette pièce drôle et poignante à été jouée au Théâtre National d’Athènes en 2018 et 2019.

Bibliothèque l’Alcazar 58 cours Belsunce, 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « litterature.alcazar@marseille.fr »}]

LA TRADUCTION EN COULISSES

©Aude Fondard