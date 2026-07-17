Atelier d’initiation à la vannerie de papier, Galerie Zéro Déchet, Nantes

Informations pratiques

Atelier d’initiation à la vannerie de papier Mercredi 22 juillet, 15h00 Galerie Zéro Déchet Loire-Atlantique

Enfant 15€ / Adulte 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-22T15:00:00+02:00 – 2026-07-22T17:00:00+02:00

Et si les vieux journaux de la semaine devenaient la matière première de vos prochaines créations ?

Rejoignez-nous pour un atelier famille où le réemploi prend forme sous vos doigts !

Pour l’été ce n’est plus l’osier traditionnel que nous transformons mais les pages de journaux en baguettes souples et résistantes pour initier petits et grands à l’art du tressage. C’est l’occasion de repartir avec une petite panière ou un poisson tressé imprimés !

Au cours de cette séance conviviale, vous apprendrez les gestes fondamentaux de la vannerie : rouler le papier pour en faire des tiges solides, tisser la base et monter les parois pour donner vie à un objet utile. Guidés pas à pas, vous réaliserez un petit panier ou un objet décoratif au choix.

C’est l’occasion idéale de partager un moment de complicité, de développer sa motricité fine et de comprendre concrètement les enjeux du recyclage créatif à partir de matériaux destinés à la poubelle.

Repartez avec votre création unique et la fierté d’avoir offert une seconde vie à la presse écrite.

Galerie Zéro Déchet 5 rue fénelon Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/atelier-dinitiation-a-la-vannerie-de-papier »}, {« type »: « email », « value »: « contact@latelier-lucide.fr »}]

Venez vous initier à la vannerie en fabriquant une corbeille ou un poisson tressé à partir de journaux ! C’est l’occasion de réemployer le papier pour aborder l’artisanat d’art de manière écolo.

Lucie Devigon