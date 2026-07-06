Atelier d’initiation au dessin et à l’aquarelle botanique Bibliothèque Goutte d’Or Paris

Informations pratiques

Au

croisement de l’art, de l’observation scientifique et de la philosophie, le

dessin et l’aquarelle botanique vous invitent à prêter attention, mettre en

scène et vous émerveiller devant la beauté du monde végétal qui nous

entoure. Atelier d’initiation, avec Skarabri.

Dans le cadre de La goutte d’Or s’arrache au bitume, festival des jardins partagés

Le samedi 03 octobre 2026

de 11h00 à 13h00

gratuit

Inscription auprès de la bibliothèque Goutte d’Or

Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-03T14:00:00+02:00

fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-03T11:00:00+02:00_2026-10-03T13:00:00+02:00

Bibliothèque Goutte d’Or 2,4 rue fleury 75018 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/



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