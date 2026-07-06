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Atelier d’initiation au dessin et à l’aquarelle botanique Bibliothèque Goutte d’Or Paris

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Goutte d'Or · Paris

Atelier d’initiation au dessin et à l’aquarelle botanique Bibliothèque Goutte d’Or Paris

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Goutte d'Or
Adresse
2,4 rue fleury
Ville
75018 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>Inscription auprès de la bibliothèque Goutte d'Or</p>

Au
croisement de l’art, de l’observation scientifique et de la philosophie, le
dessin et l’aquarelle botanique vous invitent à prêter attention, mettre en
scène et vous émerveiller devant la beauté du monde végétal qui nous
entoure. Atelier d’initiation, avec Skarabri.

Dans le cadre de La goutte d’Or s’arrache au bitume, festival des jardins partagés
Le samedi 03 octobre 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit

Inscription auprès de la bibliothèque Goutte d’Or

Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T11:00:00+02:00_2026-10-03T13:00:00+02:00

Bibliothèque Goutte d’Or 2,4 rue fleury  75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/


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