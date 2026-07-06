Atelier d’initiation au dessin et à l’aquarelle botanique Bibliothèque Goutte d’Or Paris
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Goutte d'Or · Paris
Informations pratiques
Au
croisement de l’art, de l’observation scientifique et de la philosophie, le
dessin et l’aquarelle botanique vous invitent à prêter attention, mettre en
scène et vous émerveiller devant la beauté du monde végétal qui nous
entoure. Atelier d’initiation, avec Skarabri.
Dans le cadre de La goutte d’Or s’arrache au bitume, festival des jardins partagés
Le samedi 03 octobre 2026
de 11h00 à 13h00
gratuit
Inscription auprès de la bibliothèque Goutte d’Or
Public enfants. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-03T14:00:00+02:00
fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-03T11:00:00+02:00_2026-10-03T13:00:00+02:00
Bibliothèque Goutte d’Or 2,4 rue fleury 75018 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-goutte-d-or-1744 +33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/ https://www.facebook.com/bibliothequegouttedor/
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