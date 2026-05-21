Atelier d’initiation aux échecs Dalle Kennedy Rennes
Atelier d’initiation aux échecs Dalle Kennedy Rennes mercredi 27 mai 2026.
Atelier d’initiation aux échecs Dalle Kennedy Rennes Mercredi 27 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine
Le mercredi 27 mai, des habitant.es du quartier de Villejean, soutenus par le Centre Social Ker Yann, ESS CARGO & CIE et l’AFEV de Rennes, organisent un atelier d’initiation aux échecs.
Le mercredi 27 mai, des habitant.es du quartier de Villejean, soutenus par le Centre Social Ker Yann, ESS CARGO & CIE et l’AFEV de Rennes, organisent un atelier d’initiation aux échecs ouvert à toutes et tous.
Rendez-vous à 14h devant la bibliothèque sur la Dalle Kennedy.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-27T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-27T16:00:00.000+02:00
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Dalle Kennedy kennedy Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
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