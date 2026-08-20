Atelier Diorama – Scènes d’Agatha Bibliothèque Gutenberg Paris

Informations pratiques

Si vous aimez le découpage / collage, les romans d’Agatha Christie et la création des maquettes – cet atelier est fait pour vous !

Venez en famille créer des dioramas représentant les scènes mythiques issues des romans de la Reine incontestée du roman policier.

À vos règles, crayons et autres ciseaux. Et n’oubliez pas vos cellules grises !

Atelier intergénérationnel, sur inscription, à partir de 6 ans.

Croisière fâcheuse sur le Nil ? Voyage tumultueux sur l’Orient Express ? Scène de crime dans une bibliothèque ?

Le samedi 12 décembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public enfants. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-12T16:00:00+01:00

fin : 2026-12-12T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-12T15:00:00+02:00_2026-12-12T17:00:00+02:00

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

+33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr



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