Saint-Bauzille-de-Putois

ATELIER DISTILLATION LAURIER NOBLE

726 AV DU CH NEUF Saint-Bauzille-de-Putois Hérault

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Récolter, distiller et s’initier à l’hydrolathérapie lors de cet atelier pratique et sensoriel pour comprendre les principes de la distillation.

Cet atelier est animé par Nathalie Bruguier, productrice de L’Hortus de la Vernaison. Il vous permettra de découvrir les techniques de récolte et de distillation du laurier noble, ainsi que de vous initier à l’hydrolathérapie. Une expérience pratique et sensorielle pour approfondir vos connaissances sur la distillation. .

726 AV DU CH NEUF Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie +33 6 24 29 08 37 lesartisanes34@gmail.com

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English :

Harvest, distill and learn about hydrolatherapy in this hands-on, sensory workshop to understand the principles of distillation.

L’événement ATELIER DISTILLATION LAURIER NOBLE Saint-Bauzille-de-Putois a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34