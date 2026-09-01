AGENDA · Salies-du-Salat
ATELIER DIY Salies-du-Salat
vendredi 25 septembre 2026 · Salies-du-Salat
Informations pratiques
Salies-du-Salat
ATELIER DIY
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Atelier DIY ! Crée ton œuvre !
Origami, Kirigami, livre pop-up selon tes envies .
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 86 media@mairie-salies-salat.fr
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English :
DIY Workshop! Create Your Own Artwork!
L’événement ATELIER DIY Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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