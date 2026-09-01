Informations pratiques

Salies-du-Salat

ATELIER DIY

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 14:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Atelier DIY ! Crée ton œuvre !

Origami, Kirigami, livre pop-up selon tes envies .

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 86 media@mairie-salies-salat.fr

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English :

DIY Workshop! Create Your Own Artwork!

L’événement ATELIER DIY Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE