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AGENDA · Salies-du-Salat

ATELIER DIY Salies-du-Salat

vendredi 25 septembre 2026 · Salies-du-Salat

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Ville
31260 Salies-du-Salat
Département
Haute-Garonne
Tarif

Salies-du-Salat

ATELIER DIY

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 14:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Atelier DIY ! Crée ton œuvre !
Origami, Kirigami, livre pop-up selon tes envies   .

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 86  media@mairie-salies-salat.fr

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English :

DIY Workshop! Create Your Own Artwork!

L’événement ATELIER DIY Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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