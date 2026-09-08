Informations pratiques

Salies-du-Salat

BÉBÉ LECTEURS

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Salies-du-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 14:00:00

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-10-06 2026-11-10 2026-12-08

Séances de lecture pour les bébés (0 à 3 ans) !

Venez partager un moment privilégié de rencontre et d’éveil autour du livre. .

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 86

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English :

Storytime for Toddlers (ages 0–3)!

L’événement BÉBÉ LECTEURS Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE