BÉBÉ LECTEURS Salies-du-Salat
mardi 6 octobre 2026 · Salies-du-Salat
Informations pratiques
Salies-du-Salat
BÉBÉ LECTEURS
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Salies-du-Salat Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:00:00
fin : 2026-12-08
Date(s) :
2026-10-06 2026-11-10 2026-12-08
Séances de lecture pour les bébés (0 à 3 ans) !
Venez partager un moment privilégié de rencontre et d’éveil autour du livre. .
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE Salies-du-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 85 86
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English :
Storytime for Toddlers (ages 0–3)!
L’événement BÉBÉ LECTEURS Salies-du-Salat a été mis à jour le 2026-09-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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