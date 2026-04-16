ATELIER DJs ET MUSIQUES ELECTRONIQUES Mairie Saint-Laurent-de-Neste

Saint-Laurent-de-Neste

ATELIER DJs ET MUSIQUES ELECTRONIQUES

Mairie 4 Av. des Chataigners Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-23

Ateliers DJs et Musiques électroniques

Du 23/04 au 29/04 à la Mairie de St Laurent de Neste

Ouvert a tous tes a partir de 12 ans (adultes acceptés)

30eur/séance

(attention places limitées: 4 places max par séance)

https://beta.framadate.org/polls/a81ed7f0b737aee3752b/97c879689c2c9a46457a/admin

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Mairie 4 Av. des Chataigners Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie pomegranatesounds@gmail.com

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English :

DJ and electronic music workshops

From 23/04 to 29/04 at St Laurent de Neste Town Hall

Open to everyone aged 12 and over (adults accepted)

30eur/session

(attention limited places: 4 places max per session)

https://beta.framadate.org/polls/a81ed7f0b737aee3752b/97c879689c2c9a46457a/admin

L’événement ATELIER DJs ET MUSIQUES ELECTRONIQUES Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de Neste-Barousse|CDT65