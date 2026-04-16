ATELIER DJs ET MUSIQUES ELECTRONIQUES Mairie Saint-Laurent-de-Neste
ATELIER DJs ET MUSIQUES ELECTRONIQUES Mairie Saint-Laurent-de-Neste jeudi 23 avril 2026.
Saint-Laurent-de-Neste
ATELIER DJs ET MUSIQUES ELECTRONIQUES
Mairie 4 Av. des Chataigners Saint-Laurent-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-23
Ateliers DJs et Musiques électroniques
Du 23/04 au 29/04 à la Mairie de St Laurent de Neste
Ouvert a tous tes a partir de 12 ans (adultes acceptés)
30eur/séance
(attention places limitées: 4 places max par séance)
https://beta.framadate.org/polls/a81ed7f0b737aee3752b/97c879689c2c9a46457a/admin
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Mairie 4 Av. des Chataigners Saint-Laurent-de-Neste 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie pomegranatesounds@gmail.com
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English :
DJ and electronic music workshops
From 23/04 to 29/04 at St Laurent de Neste Town Hall
Open to everyone aged 12 and over (adults accepted)
30eur/session
(attention limited places: 4 places max per session)
https://beta.framadate.org/polls/a81ed7f0b737aee3752b/97c879689c2c9a46457a/admin
L’événement ATELIER DJs ET MUSIQUES ELECTRONIQUES Saint-Laurent-de-Neste a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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